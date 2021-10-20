banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Piyasalar faiz kararını bekliyor!
Piyasalar faiz kararını bekliyor!

KEVSER Projesi ile Türkiye 1.’si oldular

Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Başarılı Örnekler Sergisi"nde derece elde etti.

SİVAS 20.10.2021, 09:40
KEVSER Projesi ile Türkiye 1.’si oldular

Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Başarılı Örnekler Sergisi"nde derece elde etti.

Başarılı Örnekler Sergisi’ne Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyetler Tematik Alanında "Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik (KEVSER) Projesi" ile katılım sağlayan İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 1.’lik ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ise "Engelleri Beraber Aşarız" Projesi ile Jüri Özel Ödülünü aldı.

Okul yetkilileri ödülleri İstanbul’da İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlama töreninde aldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2