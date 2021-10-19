Kaymakam biçerdöverin başına geçti kenevir hasat etti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 23 dekarlık alana ekimi yapılan kenevirin hasadını Kaymakam gerçekleştirdi.

"Sözleşmeli Kenevir Ekimi" protokolü kapsamında Sivas Altınyayla ilçesinde 23 dekarlık araziye Mayıs ayında kenevir ekimi yapıldı. Yeterli olgunluğa erişen kenevirlerin hasadı yapıldı. Hasada Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Tarım Müdürü Hacı Darıcı ve tarla sahibi Nuh Bağlama katılım gösterdi. Kaymakam Kahraman biçerdöverin başına geçerek hasadın startını verdi.

Burada konuşan İlçe Tarım Müdürü Hacı Darıcı, “İlçemiz yetiştiricilerinden Nuh Bağlama’nın kenevir tarlasındayız şuanda. Hasat için burada bulunmaktayız. 2021 yılı kenevir ekimini Mayıs ayının ilk haftasında yapmıştık. Şuanda ise haşatını yapacağız. Kenevir ekiminde Sivas ilimizde yaklaşık 200 dekara yakın alana ekim yapıldı. İlçemizde ise 23 dekarlık bir ekim yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilanı ile kenevir ekimini yaptık. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.