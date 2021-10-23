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Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yoğun ilgi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeline görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.

SİVAS 23.10.2021, 16:47
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yoğun ilgi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeline görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs içerisinde bulunan Edebiyat Fakültesi A Binasında gerçekleşen sınava yoğun ilgi oldu. Yapılan görevde yükselme sınavına memur kadrosundan şef kadrosuna atanmak isteyen idari personel unvan değişikliği sınavına ise antrenör, gıda mühendisi, tarım teknikeri, veteriner hekimlik, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri gibi farklı 5 alanda görev yapan teknik personel katıldı. Şube müdürü kadrosu için 13 kişi, şef kadrosu için yapılan sınava 104 kişi; tekniker kadrosuna ise 12 kişi sınava girdi.

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