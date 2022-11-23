Gemerek’te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe girişi kavşağında meydana geldi. S.D. yönetimindeki 06 CHV 512 plakalı otomobil ile S.Ö. idaresindeki Volkswagen marka 38 AAB 824 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 CHV 512 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücüler yaralanırken devrilen otomobilin arka lastiği yaklaşık 200 metre uzağa savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.