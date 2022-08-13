Gemerek’te aşure ve kurban lokması dağıtıldı

Sivas’ın Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure ve kurban lokması dağıtıldı.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi. Eskiyurt köyü Cemevi yönetim kurulu ve köy muhtarı Enver Yurdakul tarafından Eskiyurt Köyü Kültür ve Cemevi’nde düzenlenen programa Gemerek Kaymakamı İlhan KAYATÜRK, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, Sızır Belediye Başkanı Ali TAMER, İlçe Jandarma Komutanı Ümit VANLI, Eskiyurt Köyü Muhtarı ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yaklaşık 350 katılımcıya aşure ve kurban lokması dağıtıldı.