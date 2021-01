Eken , “Koruma alanı sınırı daraltırsın”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, şehir içerisinde koruma altına alınan binaların sıkıntılara neden olabildiğini belirtip koruma alanı sınırının daraltılması gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri yapılması planlanan Fuar alanı için düşünülen yerlerde incelemelerde bulundu. Ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret eden Başkan Eken, her zaman yanlarında olan üyelerin sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti.

Başkan Eken, “Sivas’ta gerçekten birlikle, beraberlikle Ticaret ve Sanayi Odası İle işbirliği için ve her zaman için sıkıntılarımızı, taleplerimizi dinleyip çözüm bulduklarından dolayı Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyoruz. 2021 yılında aynı başarıyı, aynı birlik ve beraberliği devam ettireceğimize inancımız tamdır” dedi.

“Koruma alanı sınırı daraltılsın2

Atatürk ve Bankalar Caddesinde bulunan binaların koruma kapsamına alınması nedeniyle yaşanan sıkıntıyı dile getiren Başkan Eken, “Koruma sınırları ile ilgili üyelerimizin çok büyük sıkıntıları var. Bununla ilgili Anıtlar Kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu anlamda belediyemizden ve başkanımızdan özellikle Anıtlar Kurulundaki toplantıda sınırın daraltılmasıyla ilgili bir talebimiz olacak. Fuar alanı yapma sözümüz olmuştu, Sayın İsmet Yılmaz Bakanımızda, Sayın Valimizde bunu desteklemişti. En başından beri Belediye Başkanımızda bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yaparız demişti. Fakat bir yıldır kamuoyunda özellikle üyelerimizden, Odamıza talepler geldi. Fuar alanı dediniz ne zaman yapacaksınız şeklinde. Belediye Başkanımızdan fuar alanını 2021 yılında belirleyeceğimiz yer tahsisi gerek Belediyemizin gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla gerek Valiliğimizin önderliğinde ne yapacaksak bugün burada kendilerine izah edip inşallah 2021 yılında fuar alanımızın Sivas’a kazandırırız diye umut ediyoruz. Başkanımıza bizi kabul ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ticaret odası tüm sektörlerin çatısıdır”

Ticaret ve Sanayi Odasının, şehirdeki faaliyet gösteren hemen hemen tüm sektörlerin temsilcisi bir çatı kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Bilgin şu şekilde konuştu; “Dolayısı ile şehrin ortak hissiyatını ortak beklentisinde en iyi şekilde yukarıya ifade eden, talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara ifade eden önemli bir sivil toplum örgütümüz. Biz yola çıkarken de bunu hep söylemiştik, şehir ile ilgili her kararı muhatapları ile ilgilileriyle istişare ederek değerlendirerek, şehrin ortak akılını, ortak hafızasını harekete geçirerek hizmet etmenin doğru olduğuna inandık. Bunda da bizim en önemli paydaşımız Ticaret ve Sanayi Odamızdır. Çünkü biraz öncede söyledim hemen hemen her sektörden ticareti, esnafı, organize sanayisi, tüccarı her seferde temsil ediyor. Bu noktada talepleriniz de bizim için önemli. Anıtlar Kurulu Müdürümüzle de görüştük Ömer Beyle de o noktada Bekir bey ile de istişare ettik. Onu inşallah gündeme alacağız. O konunun bizde takipçisiyiz. Şehrin fuar alanı ihtiyacı varsa Ticaret ve Sanayi Odamız var diyorsa, var olduğunu kabul ediyoruz. Biz, bu noktada bizim üzerimize düşen Milli Emlak noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığı noktasında takip edilecek hususları takip ederek, 2021 yılı içerisinde zamanın ruhuna, zamanın beklentilerine uygun bir şekilde sadece belli bir dönem kullanılacak bir alan değil işlevsel olarak her zaman her alanda şehre hizmet verecek bir eseri birlikte şehre kazandırmaya biz varız. Bu noktada bizim üzerimize düşen yerel yönetim olarak Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa biz orada hazırız. Ben bu noktada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Meclis Başkanımıza çok değerli üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, bizi biz yapan bu şehre değer katacak projeleri hayata geçeriz.”