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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında ekinoks şenliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri ekinoks şenliği adıyla sonbaharın gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.

SİVAS 06.10.2021, 12:50
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında ekinoks şenliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri ekinoks şenliği adıyla sonbaharın gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları dokuzuncu sınıf öğrencileri Coğrafya derslerinde edindikleri kazanımlarla sonbahara merhaba dediler. 23 Eylül gününün gece-gündüz eşitliğini temsil eden bir tarih olması sebebiyle ekinoks şenliği adıyla sonbaharın gelişini çeşitli etkinliklerle karşılayan öğrenciler Coğrafya öğretmenleri Selda Koç danışmanlığında öğrendikleri bilgileri yeni bir mevsimin gelişiyle birlikte somutlaştırma imkanı elde ettiler. Bir hayli ilgi çekici olan bu etkinliğin kazanımları öğrencilerin ileriki aşamalarda edinecekleri bilgilerin temelini oluşturdu.

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