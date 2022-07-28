Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Proje Yarışmasında Teşvik Ödülü Kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında teşvik ödülü kazandı.

22-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen final yarışmasında SCÜ Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin Yıldız danışmanlığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü öğrencileri Şule Genç ve Taha Çetinus tarafından hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinin Metaverse Algısı ve Ödeme İstekliliğine Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı proje ile teşvik ödülüne layık görüldüler. Ödül töreni eylül ayında Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST Teknoloji Festivalinde yapılacak. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ettiler. Rektör Yıldız ülkemizin ve şehrimizin geleceğine katkı sunmayı amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğitimleri kadar yaptıkları bilimsel çalışmalara da önem verdiklerini kaydetti.