Çiftçiler vergi iadesi başvurularını ilçelerde yapabilecek

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun girişimleri sonucunda çiftçiler, Tarımsal Desteklemelerden kesilen vergi iade başvurularını ilçelerde Mal Müdürlüklerine yapabilecek.

Tarımsal Desteklemelerden kesilen vergi iadeleri için çiftçilerin başvurularını Sivas Defterdarlığına yapması gerektiği açıklanmıştı. Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve ziraat odası başkanları, çiftçilerin taleplerini Site Vergi Dairesi İsmet Karagöz ile görüşerek iletti.

Hüseyin Aktepe, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, “Sivas Defterdarlığı ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde tarımsal desteklemeden kesilen vergi iade başvurularının illerdeki vergi dairelerine başvurma çiftçilerimize maddi külfet getireceği, başvuru tarihinin başlangıcının kış ayına gelmesi nedeni ile ulaşım zorluğu yaşanacağı, bununda hak kayıplarına neden olacağını aktardık. Ayrıca tüm çiftçilerin bir vergi dairesine başvuru yapmasının yaşanan salgını artıracağını ilettik. Yapılacak başvuruların çiftçilerin bulunduğu yerde bulunan vergi dairesince kabul edilmesinin daha doğru bir uygulama olacağı konusunda görüşlerimizi bildirdik. İlgili vergi dairesi çalışmalar başlamış olup, yeni düzenlemelerden sonra ilgili vergi dairesi, interaktif vergi dairesi ve mal müdürlükleri aracılığı ile 7338 sayılı kanun kapsamında desteklemelerden kesilen vergilerin iadesi için müracaat edilecektir. Çalışmalar tamamlanmadan dilekçe kabul edilmeyecektir. Çalışmalar tamamlanınca çiftçimize gerekli duyurular yapılarak, çiftçimizin dilekçe vermesi sağlanacaktır” dedi.