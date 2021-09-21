Çamlıbel Elektrik’in yeni Genel Müdürü Fahrettin Tunç oldu

Çamlıbel Elektrik’te genel müdürlük görevini Fahrettin Tunç üstlendi. Çalışma hayatına 1997 yılında adım atan Tunç, müşteri memnuniyetine yönelik projeleri ile sektörde öne çıkan bir isim.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi (GTŞ) olarak hizmet veren Çamlıbel Elektrik’te genel müdürlük görevine, sektörde 24 yıllık bir tecrübeye sahip olan Fahrettin Tunç atandı. 1997 yılından bu yana elektrik sektöründe farklı kademelerde çalışan Tunç, 20 Eylül 2021 itibarıyla Çamlıbel Elektrik’te genel müdürlük görevini üstlendi. Sektörde müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle öne çıkan Tunç, aynı zamanda IT çalışmaları ile de dikkat çeken bir isim.

Tunç kimdir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve ilk olarak 1997 yılında TEDAŞ Sinop Müessese Müdürlüğü’nde çalışma hayatına atılan Fahrettin Tunç, 2000-2005 arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda teknik şef olarak çalıştı. 2005’te Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ’de Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne atanan Tunç, 2011 yılında kamudan ayrılarak özel sektöre geçti. 1 Temmuz 2013 itibarıyla YEPAŞ Perakende Hizmetleri Koordinatörlüğü’ne getirilen Tunç, 2018’den bu yana da Aras Elektrik Perakende Satış AŞ’de genel müdür olarak görev yapıyordu.