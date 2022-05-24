Bonus Hoca Sivas’ta

Bonus Hoca olarak anılan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkiye Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programda lise ve ortaokul öğrencileri ile buluştu.

Programda konuşma gerçekleştiren il milli eğitim müdürünün ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkiye Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin bu faaliyetten en iyi şekilde istifade etmelerini isteyen Aslan; “Bu program, sizin moral ve motivasyonunuzu artırmak, sınav stresi ve heyecanını bir nebze olsun yatıştırmak adına çok önemli bir program. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sivas’ta akademik başarıyı artırmaya yönelik önemli proje ve çalışmalar yürütülüyor. Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ve faaliyetlerin de il bazında başarıyla uygulanıyor. Sivas’ta, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi, Yardımcı Kaynakların ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunulması, Mesleki Eğitim alanındaki çalışmalar ve Matematik Seferberliği gibi birçok alanda tüm faaliyetlerin başarıyla yürütülüyor. Artık köy okullarımız yaşam merkezi haline getirilecek. Sizlere en iyi şekilde imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

düzenli uykunun öğrenme ve hatırlamayı hızlandırdığına vurgu yaparken yetersiz uykunun ise matematik becerisini azalttığı uyarısında bulunan Süleyman Beledioğlu, “ sınav öncesi ve sınav süresince oluşan stres ve nedenleri, stresle mücadele, olumlu-olumsuz stres konularında önemli, Diğer ihtiyaçları ötelemenin stresi artırıyor sınavda hız kazanmak için soru okuma yöntemleri ile sınav öncesi ve süresine dikkat edilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Süleyman Beledioğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Millî Eğitim Müdürümü Ergüven Aslan, programın sonunda Beledioğlu’na teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.