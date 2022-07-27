banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Bilardo 9 top il birinciliği sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciği organizesinde düzenlenen “Sivas 9 Top 2022 İl Şampiyonası” sona erdi.

SİVAS 27.07.2022, 12:46
Bilardo 9 top il birinciliği sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciği organizesinde düzenlenen “Sivas 9 Top 2022 İl Şampiyonası” sona erdi.

Sivas Bilardo Spor Kulübü’nde düzenlenen il şampiyonasına 32 sporcu katılım sağladı. 9 Top kategorisinde yapılan bilardo turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Yorumlar (0)
32°
açık