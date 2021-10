Başkan Bilgin: “700 milyon değerinde hizmetlerimize başladık’’

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldiği programda, “700 milyon değerinde hizmetlerimize başladık, devam ediyoruz, inşallah tamamlayacağız’’ dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 65 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Sivas’a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Bilgin’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve mahalle muhtarları katıldı.

“Çaba harcıyoruz”

Programda konuşan Başkan Hilmi Bilgin, “Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımızla istişare ederek mahallerimizin sorunlarına hızlı çözüm üreteceğiz. ‘Daha yaşanabilir bir Sivas için’ el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz.Belediye dediğimiz zaman Belediyecilik dediğimiz zaman muhtarlarımızın yeri her zaman ayrıdır. Bugün her mahallemizde ayrı ayrı farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bu hizmetleri yaparken de en büyük paydaşımız en büyük ortağımız tabi ki muhtarlarımızdır. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtarlarımızın dünden bugüne kadar vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi görmüştür. Bu nedenle Belediye olarak bizlerde yapılacak her çalışma, başlanacak her projeye muhtarlarımızı dâhil ederek süreci yürütüyoruz. Mahallelerimizin ve şehrimizin neye ihtiyacı varsa onu gidermek için çaba harcıyoruz” dedi.

“Hepimiz aynı düşünce de aynı kulvardayız”

Başkan Bilgin, “Bu yıl altyapı hariç 700 milyon değerinde hizmetlerimize başladık, devam ediyoruz, inşallah tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var “Hizmet önemli ama yeterli değil” eksik olan nedir? Bu hizmeti yaparken sürece vatandaşlarımızı katmak, hemşerilerimizin gönlünü kazanarak proje üretebilmek. Sivas’a hizmet konusunda ayrışmak yerine beraber olursak kazanan memleketimiz olacak. Sivas’a hizmet konusunda hepimiz aynı partili olacağız. Ayrışmayacağız, siyasi handikaplara kapılmayacağız. Sivas’ı geliştirme, büyütme konusunda hepimiz aynı düşünce de aynı kulvardayız. Daha güzel daha modern bir Sivas, sanayisiyle altyapısıyla üstyapısıyla, eğitimiyle, kültür ve sanatıyla, yeşil alanıyla muhteşem bir Sivas inşa edebilmek ve gençlerimize daha yaşanabilir bir memleket emanet etmek istiyoruz” diye konuştu.