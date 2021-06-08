Anadolu’nun nazar boncuğu yenilenen görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla Anadolu’nun nazar boncuğu olarak bilinen ‘Gökpınar Gölü’ çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada; Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü’nün çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi. Nadide doğal güzelliklerden birisi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle “Hassas Korunacak Alanlar” listesine alınan Gökpınar Gölü’nde büyük bir hassasiyetle başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları doğaya ve Gökpınar’ın ruhuna uygun olarak tamamlandı. Gökpınar’da günü birlik oluşan ziyaretçi yoğunluğunu dengelemeyi amaçlayan proje kapsamında; ahşap malzeme kullanılarak kamelyalar, kendine hayran bırakan berrak suyun yakından görülebileceği gezinti ve seyir alanları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve birçok donatının bulunduğu yeni mekanlar oluşturuldu.

Anadolu’nun Nazar Boncuğu

Mevcut doğal dokunun korunarak yeşil alanların artırıldığı düzenleme çalışmaları Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi’nin marifetiyle kısa sürede bitirildi.