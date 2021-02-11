Acil çağrıların çoğu asılsız çıktı

Sivas’ta 112 acil çağrı merkezine yapılan 4 milyon 652 bin 754 çağrının yüzde 57.5’si asılsız çıktı.

Sivas’ta son 5 yıldır; 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 122 AFAD, 155 Emniyet, 156 Jandarma ve 177 Orman acil durum hatları Sivas 112 Acil Çağrı Merkezine entegre olmasıyla 112 numaralı acil çağrı numarası altında hizmet verdi.

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezine son beş yılda 4 milyon 652 bin 745 acil çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 58,75’i asılsız çıktı. 2020 yılında asılsız ve gereksiz çağrılara yönelik alınan tedbirlerden sonra asılsız çağrı oranı yüzde 42’ye kadar düşürüldü.

Asılsız İhbarlara Yaptırım Uygulandı

Konuyla ilgili Sivas Valiliği’nden yapılan duyuruda, asılsız çağrıda bulunanlara yaptırım uygulandığı hatırlatılarak, “Bilinmelidir ki acil durum her insanın başına gelebilen olumsuz bir durumdur ve en kısa sürede acil yardım alması gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması için 112 Acil Çağrı numarasının asılsız ve gereksiz durumlarda aranmaması, acil durumu bulunan tüm vatandaşlara en kısa sürede hizmet verebilmek adına hayati önem taşımaktadır. 2021 yılı itibariyle Acil Durumda Sadece 112 sloganıyla en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek olan Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, asılsız ve gereksiz ihbarlarla merkezi meşgul eden ve böylelikle ihtiyacı olan kişilerin hizmet almasını geciktirecek tutum ve davranışlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi gereğince 567 Türk Lirası, fiilin devam etmesi halinde cezanın ikiye katlanarak bin 134 Türk Lirası ceza uygulanmaya devam edilmektedir” denildi.