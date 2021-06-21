Son Dakika
60 Yıllık cezaevinin kapısına kilit vuruldu
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahkûm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.
SİVAS 21.06.2021, 16:37
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahkûm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.Şarkışla’da 1962 yılında açılan 40 kişilik Şarkışla A/2 tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı’nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 12 tutuklu ve hükümlü Sivas Kapalı Cezaevine nakledildi.