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112 Frekansında vali anonsu
Sivas Valisi Salih Ayhan, 112 telsiz frekansından sağlık çalışanlarına seslenip Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.
SİVAS 07.12.2021, 11:02
Sivas Valisi Salih Ayhan, 112 telsiz frekansından sağlık çalışanlarına seslenip Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını telsiz üzerinden kutladı. 112 telsiz frekansından sağlık çalışanlarına seslenen Ayhan, “Tüm ekiplere Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İhtiyaç duyduğumuz an da, en kritik zamanda sizler varsınız ve iyi ki de varsınız. Hepiniz Allah’a emanet olun iyi çalışmalar diliyorum.” Dedi. Frekanstaki ekipler Ayhan’a teşekkür etti.