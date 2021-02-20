Son Dakika
Uludere kara teslim oldu
Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeni ile ilçe beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
ŞIRNAK 20.02.2021, 14:44
1
Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeni ile ilçe beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Uludere ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe beyaza büründü. Beyazla bütünleşen tarihi evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.