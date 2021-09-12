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Şırnak ve Hakkari köylerinde kışa hazırlık başladı

Şırnak ve Hakkari köylerindeki vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı.

ŞIRNAK 12.09.2021, 15:20
Şırnak ve Hakkari köylerinde kışa hazırlık başladı

Şırnak ve Hakkari köylerindeki vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı.


Köy kadınları sivri biber, dolmalık biber, patlıcan, incir, armut, elma kurutup domates salçası biberlerden ise hem biber salçası hem pul biber yapmaya başladı. Kadınlar kurutma işlemimi ya evin damında ya da ipe asarak yapıyor. Bölge kadınları hem ekonomik tasarruf hem de sağlık açısından kurutmanın daha iyi olduğunu söylüyor. Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, “Bölgemize üretim esasının ön planda olması bizleri mutlu etmektedir, bu bağlamda bölgemizdeki insanları elimizden geldiğince üretime teşvik ediyoruz” dedi.

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