Silopi’de ’Soya fasulyesi üretiminin geliştirilmesi projesi’

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca ’Soya fasulyesi üretiminin geliştirilmesi projesi’ kapsamında yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

Silopi ilçesinde sınır boylarında yüksek bitkilerin ekiminin güvenlik açısından risk teşkil ettiği alanlardaki birinci ve ikinci sınıf arazilerde üretimin devam etmesi ve aksamaması adına Tarım ve Orman Bakanlığınca ’Soya fasulyesi üretiminin geliştirilmesi projesi’ adı altında yüzde yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında yapılan hasat işlemi Silopi İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşti. Konu ile ilgili açıklama da bulunan Silopi İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu; "Silopi de soya fasulyesinin tercih edilmesinin nedeninin yüksek boylu olmaması, ikinci ürün olarak ekime müsait bir yapıya sahip olması, çok geniş bir kullanım alanına sahip olması, ikinci ürün mısıra göre daha az su tüketimine sahip olması ve tarımsal girdilerin daha az olmasıdır" dedi.