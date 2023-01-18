Silopi’de öğrencilere ‘sıfır plastik’ projesi anlatıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulunda öğrencilere sıfır plastik konulu sunumlar eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibi tarafından başlatılan Sıfır Plastik Projesi çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Milli Egemenlik İlkokulunda eğitim verildi. Çöpüne Sahip Çık Vakfınca hazırlanan sunumlar salondaki öğrencilere izletilerek bilinçlenmeleri sağlandı. Yapılan sunumun ardından bir firma tarafından gönderilen ve özel maddelerden üretilmiş 350 adet BPA içermeyen doğaya faydalı su mataraları öğrencilere dağıtıldı. Su matarasının özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendiren Proje Koordinatörü Sevinç Güneş, plastikten üretilen pet şişelerin insan sağlığına verdiği zararları anlattı. Güneş, pet şişelerin doğayı kirlettiğini ve bu tür maddelerin geri dönüşümlere gönderilmesini istedi.

Programa katılan öğrenciler plastikleri yerlere atmayacaklarını ve kendilerine verilen mataraları kullanacaklarını söyledi.

Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Sevinç Güneş, “Sıfır plastik projesi ile ilçemiz bazında plastik azaltımını sağlamak ve tüketimini azaltmayı amaçladık. Projemizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız ilçe genelinde çevre duyarlılığı kazandırmak ve plastik azaltımı hakkında farkındalık sağlamaktır” diye konuştu.