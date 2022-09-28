Silopi’de 500 çocuğa oyuncak dağıtıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde genç bir girişimci tarafından 500 çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Silopili genç girişimci Mustafa Dündar, düşük gelirli ailelerin çocuklarına oyunca hediye ederek sevindirdi. Mahalle, mahalle gezerek çocuklara oyuncaklarını teslim ettiklerini ifade eden Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizin farklı mahallelerinde bulunan çocuklarımız, ara sokaklarda top oynayan, kumlarla oynayan çocuklarımız, yolda ilerlerken gördüğümüz ve düşük gelirli ailelerin çocukları olmak üzere 500 çocuğumuza oyuncak hediye ettik. Oyuncak bağışında desteklerini esirgemeyen Hüseyin Yüksek ve Ahmet Uçar’a teşekkür ediyorum“ dedi.