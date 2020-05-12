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Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

IRAK'IN DUHOK KENTİNDE YAŞAYAN HAYIRSEVER MODEL HİKMAT KUCHER, DAHA ÖNCE ARAŞTIRDIĞI 20 YETİM ÇOCUĞA BAYRAMLIK GİYSİ HEDİYE ETTİ.

Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

IRAK'IN DUHOK KENTİNDE YAŞAYAN HAYIRSEVER MODEL HİKMAT KUCHER, DAHA ÖNCE ARAŞTIRDIĞI 20 YETİM ÇOCUĞA BAYRAMLIK GİYSİ HEDİYE ETTİ.

12 Mayıs 2020 Salı 14:29
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Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan hayırsever model Hikmat Kucher, daha önce araştırdığı 20 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye etti.

Sürekli sosyal projeler ve hayır işlerinde yer alan Iraklı hayırsever model Hikmat Kucher, 20 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulundu. Bayram öncesi yetim çocukları sevindiren model Kucher, "Yetim çocuklarımızı kentteki giyim mağazalarını birlikte gezerek çocukların istedikleri bayramlık elbiseler aldık. Onların gözlerindeki mutluluk bizlerin en büyük mutluluk oldu. Bizleri bu hayırlı işlere layık gören Allah’ıma şükürler olsun. Biz daha önce bu çocuklarımızın ailelerine gıda yardımında da bulunmuştuk, inşallah bayram öncesi tekrar yardım etmeye çalışacağız" dedi.

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