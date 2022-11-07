HDP’lilerin ’kimyasal iftira’ yürüyüşünde 50 gözaltı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde HDP tarafından düzenlenen sözde ’kimyasal silahlara karşı insanlık yürüyüşü’nde çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ın Başverimli beldesinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyeleri ve milletvekilleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup Habur Sınır Kapısı’na yürümek istedi. Jandarma ekiplerince HDP milletvekilleri ve 5 farklı noktadan gelen eylemcilere dağılmaları gerektiği ve geçişlerine müsaade edilmeyeceği uyarısında bulunuldu. Dağılmamakta ısrar eden gruplara müdahale eden güvenlik güçleri, çıkan olaylarda 50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.