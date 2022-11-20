Hanke semalarını kaplayan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın üzerine şiir yazdığı Hanke Dağları’nda oluşan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan Hanke Dağları’nı ve Şenoba beldesini süsleyen sis, Hanke’nin zirvesinden fotoğraflandı. Bölgeyi fotoğraflayan

doğasever Mesut Keskin, hafta sonu tatilini değerlendirmek için Hanke’ye çıktığını, yörenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü, cep telefonu kamerasıyla manzaralar çektiğini söyledi.

Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak’taki Hanke Dağı’na atıfla "Hanke’ye Ağıt" isimli bir şiir yazmıştı. Aydın’ın şiiri şöyle:

"Doksan kişiydik biz o gün

Aç, susuz, uykusuz

Nasır tutmuş ayaklarla

Yürüyorduk kaygusuz

Sis, çamur, kanla, terle

Üzerindeydik bulutların

Ayrım Hanke Yaylası’nda

Yeşerirken umutlarım

Soğuk namlular elimizde

Yürüyorken dağlara

Şehitlerden selam geldi

Savaşan tüm sağlara

Uzaklarım yakınlaştı

İnancımla, davamla

Uyan Hanke geliyorum

Heybetimle, havamla."