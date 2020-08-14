Cizre’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
CİZRE BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN YAZ AYLARINDA HAŞERELERDEN UZAK DAHA RAHAT BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN İLÇE GENELİNDE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.(ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı vatandaşların yaz aylarında haşerelerden uzak daha rahat bir yaşam sürmesi için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İklim şartlarından dolayı hava sıcaklığının çok yüksek olduğu Cizre’de haşere ile mücadelede hızını arttırarak çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, her gün farklı mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sivrisinek ve haşereyle mücadele çerçevesinde vatandaşların daha rahat bir yaşantı sürdürebilmesi için kapalı alan, bodrum katları, menfez, gibi birçok alanda ekiplerin yürütmüş oldukları çalışmayla şehrin sivrisinek ve haşerelerden arındırılması sağlanıyor.
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:06
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25