Cizre’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı vatandaşların yaz aylarında haşerelerden uzak daha rahat bir yaşam sürmesi için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İklim şartlarından dolayı hava sıcaklığının çok yüksek olduğu Cizre’de haşere ile mücadelede hızını arttırarak çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, her gün farklı mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sivrisinek ve haşereyle mücadele çerçevesinde vatandaşların daha rahat bir yaşantı sürdürebilmesi için kapalı alan, bodrum katları, menfez, gibi birçok alanda ekiplerin yürütmüş oldukları çalışmayla şehrin sivrisinek ve haşerelerden arındırılması sağlanıyor.