Cizre’de eğitim kurumlarındaki personele hijyen eğitimi

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlı ve Güvenliği Koordinesinde eğitim kurumlarında görev yapan personellere hijyen eğitimi verildi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlı ve Güvenliği Koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve gıda işletmelerinde çalışan personellere ve okul, kurum yöneticilerine yönelik hijyen eğitimi verildi.

Çalışanların uyması gereken hijyen kuralları ve yasal mevzuat hakkında bilgi verildiği eğitimde, kişisel sağlık uygulamaları hakkında da sunum yapıldıktan sonra tüm katılımcılara hijyen eğitim belgeleri takdim edildi.