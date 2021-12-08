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Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı
Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.
ŞIRNAK 08.12.2021, 14:24
Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında Mem u Zin Bulvarında başlatılan ağaçlandırma çalışmasına katıldı. ‘Cizre için Gönüllü ol’ sloganıyla Mem u Zin Bulvarında başlatılan ağaç dikme etkinliğine katılan Kaymakam Tunç, çalışanlarla birlikte ağaç dikti.
Tunç’un talimatı doğrultusunda Cizre Belediyesinin birim müdürleri ve personelleri de fidanları toprak ile buluşturdu.