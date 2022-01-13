Yırtıcı şahin kent merkezine inerek kediye saldırdı

Sinop’ta aç kalan yırtıcı şahin kuşu, bir kediye saldırdı. Şahin kuşunun saldırısını gören kedi sahibi kedisini kurtararak, yırtıcı şahinin doğal ortamına geri söylediğini belirtti.

Olay, bu sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Cemal Tekin evinin bahçesinde kahvaltı yaparken birden yırtıcı şahin kuşu kedisine saldırdı. Şahin kuşunun kediye saldırdığını gören Tekin, birden şahini uzaklaştırmak istedi. Kedisini son anda kurtaran Tekin, “Kahvaltı yapıyorken birden bire bir kuş geldi. Kedime saldırdı. Ben de birden kalktım ona doğru koştum. O da kaçtı. Sonra tekrar geri geldi bahçeye indi. Şahin kuşu olduğunu gördüm. Kediyi zor kurtardım. Sonra da uçtu gitti. Şahin kuşunun kent merkezine inmesi de ilginç bir olay” dedi.