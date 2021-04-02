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Türkeli’de tütün kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, polis ekipleri tütün satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİNOP 02.04.2021, 19:34
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Türkeli’de tütün kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, polis ekipleri tütün satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldığı Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste yapılan aramada, 25 bin lira değerinde 150 karton makaron, 8 adet sigara sarma makinesi ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
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