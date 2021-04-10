Türkeli’de Polis Haftası programı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü münasebetiyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Polis Haftası münasebetiyle yapılan program, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve emniyet mensupları katıldı.

Emniyet müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.