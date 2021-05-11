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Türkeli Ülkü Ocakları’ndan şehitlere vefa

Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarları ziyaret edilerek, Türk bayrakları yenilenip, mezarlıkları temizlendi.

SİNOP 11.05.2021, 08:17
Türkeli Ülkü Ocakları’ndan şehitlere vefa

Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarları ziyaret edilerek, Türk bayrakları yenilenip, mezarlıkları temizlendi.

Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından bayram öncesinde Türkeli İlçe sınırları içerisindeki 9 şehit kabristanlığı ziyaret edilerek, Türk bayrakları yenilendi, mezarlıkların temizliği yapılıp, çiçekler dikildi.

Ziyarete MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, MHP Türkeli Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanı Cesur Şentürk ve yönetimi katıldı.

Ziyarette, yiğit kahramanların mezarları başında dua edildikten sonra, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanı Cesur Şentürk, "Dokuz farklı adamın dokuz farklı hikayesini öğrenerek hüzünlendik. Canları vatan için feda olmuş, kanları bayrağımızın asil rengine karışmış tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum" dedi.
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