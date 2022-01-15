Türkeli Şoförler Odası’nda Satı Gürel yeniden başkan

Türkeli Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulunda mevcut başkan Satı Gürel, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkeli Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu, başkanlık divanının teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçedeki Rıhtım Restoran’da düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunarak, ibraedildi.

Türkeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Satı Gürel, yaptığı konuşmada, gerçekleşen genel kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, toplantıya katılımlarından dolayı il genelindeki şoförler odası başkanlarına, protokol üyelerine ve delegelere teşekkür etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, konuklara söz hakkı verildi, daha sonra ise seçimlere geçildi.

177 delegenin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Satı Gürel oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Satı Gürel’in yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Haşim Akgül, Erol Şentürk, Ayhan Özçelik, Yaşar Özçelik, Selami Karacan ve Beytullah Yılmaz’dan oluştu.