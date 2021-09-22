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Türkeli Hükümet Konağı ihalesi 19 Ekim’de

Sinop’un Türkeli ilçesine yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı binası yapım işi ihalesinin 19 Ekim’de yapılacağı açıklandı.

SİNOP 22.09.2021, 16:18
Türkeli Hükümet Konağı ihalesi 19 Ekim’de

Sinop’un Türkeli ilçesine yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı binası yapım işi ihalesinin 19 Ekim’de yapılacağı açıklandı.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in projesinin onaylandığını duyurduğu yeni Hükümet Konağı binası yapım işi ihalesinin 19 Ekim’de yapılacağı bildirildi.

Kaymakamlığa bağlı tüm kurumlar ile Türkeli Adliyesini içerisinde barındıracak yeni Hükümet Konağı binası, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Özel İdaresi binalarının bulunduğu alana yapılacak.

Sinop İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihaleyi kazanan yüklenici firmaya, binanın yapılarak teslim edilmesi için 2 yıl (730 gün) süre tanınacak.

Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO), Hükümet Konağı yapılacağı için geçen yıl geçici bir süreliğine Cumhuriyet Ortaokulu yanındaki binaya taşınmıştı. İlçe Özel İdaresi de mevcut binasından taşınarak, geçici bir süreliğine yeni emniyet müdürlüğü binasına taşınacak.

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