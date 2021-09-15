Terk edilen otomobil çocukların oyuncağı oldu

Sinop’ta sahibi tarafından terk edilen otomobil, mahalleli çocukların oyuncağı oldu.

Sinop’un Ada Mahallesi’nde, gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, sahibi tarafından senelerdir terk edilmiş araçla karşılaştı. Ekipler çevredeki vatandaşlar tarafından aracın aylardır bu bölgeye bırakıldığını ve mahalledeki çocukların oyuncağı olduğunu öğrendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Enver Temeloğlu, “Dün burada bir kız çocuğu ile erkek çocuğu oyun oynuyorlardır. İlk önce kız içeri oturdu. Daha sonra arabanın camlarını kırmaya başladılar. Bu araç senelerdir burada. Hiç kullanılmıyor" dedi.