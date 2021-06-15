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Sinop’un tek kadın muhtarı

Sinop’taki tek kadın muhtar Fatma Cenik, Vali Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

SİNOP 15.06.2021, 18:47
Sinop’un tek kadın muhtarı

Sinop’taki tek kadın muhtar Fatma Cenik, Vali Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

Gerze Sarıyer köyünde 25 yıl muhtarlık yapan ve muhtarlık görevini ifa ettiği sırada vefat eden Hamza Cenik’in kızı Fatma Cenik, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde Sarıyer köyünün desteğini alarak muhtarlık makamına oturdu.

Muhtarlık seçiminde babasından boşalan muhtarlık koltuğuna oturan ve Sinop’un tek kadın muhtarı unvanını alan Fatma Cenik, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Cenik ile bir süre sohbet eden Karaömeroğlu, Cenik’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
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