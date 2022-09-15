Sinop’tan Pakistan’a yardım tırı

Sinop’ta hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan’a gönderildi.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan bin koli gıdanın bulunduğu tır, dualarla yolcu edildi.

Programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun yanı sıra, Sinop Vali yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney katıldı.

Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı Pakistan’a gitmek üzere yola çıktı.