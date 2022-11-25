Sinop’ta yanlış bilinen ‘Şehitler Çeşmesi’ tarihi

Üzerinden 169 yıl geçmesine rağmen, Sinop’ta hala acısı devam eden 30 Kasım 1853 Rus Baskını anısına yaptırılan tarihi Deniz Şehitleri Çeşmesi’nin ‘şehitlerin cebinden çıkan paralarla yapıldığı’ iddiasının yanlış olduğu ifade edildi.

Rus donanmasının 30 Kasım 1853 tarihinde gerçekleştirdiği Sinop baskınında tarih kayıtlarına göre 3 binden fazla Osmanlı askeri şehit düştü. Baskının acı hatırası olarak kentte Deniz Şehitleri Çeşmesi inşa edildi. Baskının 169. yıl dönümünde şehit düşen askerler için Alaaddin Camisi’nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Ardından Şehitler Çeşmesi önünde deniz savaşını anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergiyi ziyaret eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Tüm deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun” dedi.

"Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmış"

Çeşmenin yapılışıyla ilgili geçmişten beri bilinen ve günümüz Türkçesi ile yazılmış çeşmenin ‘şehitlerin cebinden çıkan paralarla yapıldığı’ iddiasının yanlış olduğunu belirtildi. Sinop Üniversitesi’nden emekli Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, “Gördüğümüz çeşme Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmış, parasının yarısını kendisinden, geriye kalan yarısını da yüksek rütbeli memurlarından bağış olarak toplatılmış. Üzerindeki bütün mermerler İstanbul’da yapılmış ve buraya vapurla taşınmıştır. Kimin yaptığını bilmediğimiz, günümüz Türkçesi ile yazılmış ‘şehitlerin cebinden çıkan paralarla yapıldı’ ibaresi tamamen kasıtlı ve yanlış bir bilgidir” dedi.

Tarakçı, “Bu çeşmenin suyu ise yaklaşık 5 bin 300 metre Sinop’un batısında Sultan Suyu olarak bilinen ve hemen arkasında da Sinop’a daha yakın mesafedeki ’Hamamlı Suyu’ olarak bilinen pınardan buraya su getirilmiştir” ifadelerini kullandı.