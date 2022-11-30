Sinop’ta torbacılıktan aranan iki şahıs tutuklandı

SİNOP (İHA) – Sinop merkez ve Gerze ilçelerinde uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti yapma’ suçundan hakkında 15 yıl 7 ay ve 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. kent merkezinde, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. ise Gerze’de yakalandı.

Yakalanan iki şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.