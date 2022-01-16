Sinop’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.