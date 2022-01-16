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Sinop’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
SİNOP 16.01.2022, 20:25
Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.