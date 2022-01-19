Sinop’ta sokak hayvanlarına mama

Sinop’ta karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

Sinop Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü, merkez ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı. Kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent geleninde sokaklara mama bırakıldı.

Sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını görev edinen ve bu çalışmalarını sıklıkla sürdüren Sinop Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde yaşayan can dostlarına mama dağıtımlarını sürdürüyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz sokakta yaşayan can dostlarımıza mama dağıtımını sürdürüyor. Tüm sokak hayvanlarının ihtiyacı bizim en öncelikli görevimizdir. Bu görev bilinciyle kentimizde yaşayan dostlarımıza, karın etkili olmasıyla yiyecek bulmakta zorlanmamaları için mama dağıtımını sürdürüyoruz. Akliman, Karakum, hastane bölgesi ve daha bir çok bölgede mama dağıtım çalışmalarımızı yaptık ve devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.