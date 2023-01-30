Sinop’ta limanda demirleyen balıkçılar 6 köpeği ölü buldu

Sinop’un Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı’na demir atan balıkçılar, 6 köpeği ölmüş halde buldu. Limanlara demirleyen balıkçılar yetkililerden yardım istedi.

Sinop’un Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı’na demir atan balıkçılar, limanda gezdikleri sırada 6 köpeği ölmüş vaziyette buldu, Türkeli’ye bağlı Helaldı Limanı’nda bulunan diğer köpeklerin de bakımsızlıktan ölmek üzere olduğunu ifade etti.

Ayancık limanına demirleyen balıkçı Serbülent Öksüz, Ayancık İstifan Limanı’nda 6 köpeği ölü halde bulduklarını, diğer köpeklerin de açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olduğunu belirtti. Öksüz, "Sinop İstifan Limanındayız, yaklaşık 10 gündür buradayız. Bakıyoruz elimizden geldiği kadar ama 10 gündür yavrular ölüyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor, bir kısmı da hasta. İlgili birimlerden yardım talep ediyoruz köpeklerle ilgili. Burada 6 tane yavru öldü, yazık günah" diye konuştu.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, hayvansever bir belediye olduklarını ve durumun kendilerine bildirilmesi üzerine müdahale ettiklerini söyledi. Ayancık İstifan Limanı’ndaki köpeklerin bakıma alındığı kaydedildi.