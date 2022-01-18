Sinop’ta kar tatili 1 gün daha uzatıldı

Sinop’ta hafta başından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklama şu şeklide;

"İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 19 Ocak tarihinde Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerimizin tüm taşıma hatlarında, Erfelek’te tüm okullarda ve Dikmen’e bağlı Dağköy ile Büyükkızık köyü Kabaalan Mahallesi’nde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."