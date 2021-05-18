Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı: 3 yaralı

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu LPG tankının yerinden çıkarak yola fırladığı ve faciadan dönüldüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık yolunun 7. kilometresinde Erfelek Karasu Çayı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Ayancık istikametine doğru seyir halinde olan Ali Murat Yeni (65) idaresindeki 57 AU 521 plakalı otomobil ile Orhan Günay’ın (66) kullandığı Tofaş Kartal marka/model 57 EF 634 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller metrelerce savrulurken, Tofaş marka otomobilin LPG yakıt tankı yerinden çıkarak yola fırladı. Gaz tankının şans eseri patlamadığı kaza sonrası gürültüyü duyan çevredekiler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler Orhan Günay (66) ve Ali Murat Yeni ile Meftune Yeni (61) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yol ortasında bulunan araçların yeni bir kazaya mahal vermemesi için geniş güvenlik önemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.