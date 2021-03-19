Sinop’ta HES kodu sorgulaması

Korona virüs vakalarının tırmandığı Sinop’ta şehir girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Sinop’ta vaka sayıları artmaya devam ediyor. Geçen hafta vaka sayısı 100 bin nüfusta 314,15 olan Sinop’ta bu rakam 345.56’ya yükseldi. Ekipler vaka artışının önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. İl ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılıyor.