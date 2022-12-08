Sinop’ta geçen ayki kazalarda 55 kişi yaralandı

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Kasım ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Kasım ayında 21 bin 412 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop’ta 193 aracın trafikten men edildiği, 66 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 908 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 626 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 61 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 88 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 167 kişiye muayene yaptırmamaktan, 12 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 92 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 457 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 48 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 23 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 816 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca, 2022 yılının Kasım ayında yaşanan kazalarda, 55 kişinin yaralandığı, 30 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.