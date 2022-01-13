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Sinop’ta 54 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 54 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
SİNOP 13.01.2022, 12:14
Sinop’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 54 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Sinop’un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Erfelek ilçesinde 9, Ayancık ilçesinde 33, Saraydüzü ilçesinde 5, Durağan ilçesinde 3, Boyabat ilçesinde 4 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.
Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.