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Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

SİNOP VALİLİĞİ VE SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ COŞKULU BİR TÖRENLE DÜZENLENDİ. YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN KORTEJ, VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

SİNOP 29.10.2020, 20:37
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Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

Sinop Valiliği ile Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen kortej, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünde Sinop’ta akşam saatlerinde düzenlenen korteje katılan motosiklet tutkunları ve araçlar, şehri turladı. Düzenlenen kortej, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. 19.00 saatlerinde eski Otogar mevkisinden başlayan kortej, Pervane mevkisi ve Sakarya Caddesi’ni takip ederek İskele Meydanı’nda sona erdi.

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