banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi

Sinoplu çeltik üreticilerine çeltik tohumu hibe desteği tamamlandı. Dağıtılan ‘85 ton’ çeltik tohumuyla proje, belirtilen ‘90 ton’ hedefinin altında kaldı.

SİNOP 08.05.2022, 14:52
Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi

Sinoplu çeltik üreticilerine çeltik tohumu hibe desteği tamamlandı. Dağıtılan ‘85 ton’ çeltik tohumuyla proje, belirtilen ‘90 ton’ hedefinin altında kaldı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ocak ayında Sinop’ta yaptığı ziyaret sonrası Sinop’a ait müjdeler arasında ‘8 bin 500 dekar alanda çeltik üretiminin desteklenmesi’ ve ‘90 ton çeltik tohumu dağıtılması’ projelerini duyurmuştu. Sinop Tarım İl Müdürlüğünce takibi yapılan projede Durağan, Boyabat, Saraydüzü ilçelerinde çiftçinin talebine istinaden dağıtımı tamamlanmasının ardından, son olarak da merkez ilçedeki çiftçilere dağıtım sağlandı.

Proje hedefin altında kaldı

Tarım İl Müdürlüğü, Sinop’ta toplam 85 ton çeltik tohumu dağıtıldığını duyurdu. Eski bakan Bekir Pakdemirli’nin belirttiği ‘90 ton çeltik tohumu’ hedefine ulaşılamadığı kaydedildi.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem yaptığı açıklamada, “Durağan, Boyabat, Saraydüzü ilçelerimiz ve son olarak merkezde dağıttığımız 37 ton çektik ile ilimiz toplamında 85 tona ulaştık. Yüzde 50 hibeli olan sertifikalı tohumların üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
İmsak 04:05
Güneş 05:47
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 83
2. M.City 34 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 35 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Athletic Bilbao 35 52
8. Villarreal 35 53
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Elche 35 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık