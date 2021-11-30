Sinop’a altın madalya kazandırdılar

Sinop’un mutfak ustalarından Halime Şahin ve kızı, Sinop’a bir kez daha altın madalya kazandırdı.

Antalya EXPO 2016 alanında düzenlenen ve 30 ülkeden 300’ün üzerinde şefin katıldığı "2. Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali"ne Sinop’un lezzetleri damga vurdu.

"2. Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali"nde farklı kategorilerde yarışan lezzet ustaları, üç gün boyunca en lezzetli ürünleri yapmak için mücadele etti. Katılımcılar alana yerleştirilen 16 mutfakta yaptıkları ürünleri dünyanın ve Türkiye’nin tanınmış şeflerinden oluşan jüri üyelerine sundu.

Festivale katılan Sinoplu lezzet ustası Halime Şahin ve kızı Esma Nur Bahar Şahin, Sinop’a yine madalya kazandırdı. Halime Şahin festivalin birinci gününde Sinop’un yöresel lezzeti kestane baklavası böreği, kızı Esma ise incir uyuşturması ile altın madalya kazandı. İkili yarışmanın 2. gününde de Sinop’un yöresel yemeği olan dildan köftesi-Sinop Köftesi ile gümüş madalya aldı.

Her zamanki gibi gururlu olduklarını belirten Halime Şahin, "Antalya’da dünyaca ünlü şeflere memleketimin lezzetlilerini tanıtmak ve taktırmak benim için, Sinop için çok önemliydi. Onlardan tam not almak ayrı bir gurur oldu. Kızımın da şimdiden yarışmalara katılarak derece elde etmesi ayrı bir sevinç ve gurur benim için. İleride uluslararası platformlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.